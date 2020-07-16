دهوك تؤكد عدم تسلمها أي علاج لكورونا وتعلن تطورا ايجابيا للمصابين

أكد المشرف على مستفشيات دهوك لعلاج مصابي كورونا الدكتور مؤيد آغالي يوم الخميس عدم وصول اي دواء لعلاج الفيروس.

وقال الدكتور آغالي في تصريح لشفق نيوز ان 310 مصابا بالفيروس يتلقون العلاج في مستشفيات دهوك، مشيرا الى ان اثنين منهم فقط يخضعان لأجهزة التنفس الصناعي اما بقية المصابين فحالتهم مستقرة.

واوضح المصابين يتعالجون بدواء “التيرا”، وهو علاج جيد و بديل ادوية علاجية توفر مؤخرا في العراق

وتوقع المشرف على المستشفيات المخصصة لكورونا بدهوك، زيادة في اعداد المصابين في المحافظة بعد تسهيلات التنقل الاخيرة في منافذ المحافظة، مؤكدا ان الوضع الصحي في المحافظة تحت السيطرة رغم تقديم هذه التسهيلات في المنافذ .

ووجهت وزارة صحة اقليم كوردستان يوم الاربعاء دعوة مستعجلة الى المتعافين من فيروس كورونا للتبرع بيلازما الدم لانقاذ حياة مصابين حالتهم الصحية حرجة.

وكانت وزارة الصحة في الاقليم قد اعلنت امس الاربعاء تشخيص 238 اصابة جديدة مع تماثل 78 حالة للشفاء، و وفاة 18 مصابا بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.