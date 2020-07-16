رئيس لجنة الصحة والبيئة ينتقد أداء وزير المالية في التعامل مع أزمة كورونا ويحمله المسؤولية عن تراجع الخدمات التي يقدمها القطاع الصحي

انتقد رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية الدكتور قتيبة ابراهيم الجبوري أداء وزير المالية في التعامل مع أزمة كورونا وعدم جعل هذا الملف المهم ضمن أولويات عمل وزارته، محملاً إياه المسؤولية عن التراجع الحاصل في الخدمات التي يقدمها القطاع الصحي خلال الظرف الطارئ الذي يمر به البلد .

وقال الجبوري في بيان اليوم :” يبدو أن ملف جائحة كورونا وللأسف غير مدرج على سلم أولويات وزارة المالية التي لم تتعامل معه بمستوى الخطورة التي ينطوي عليها، وما نشهده اليوم من تراجع واضح في الخدمات التي يقدمها القطاع الصحي تتحمل مسؤوليته وزارة المالية إلى حد كبير بسبب انعدام التخصيصات التي يجب أن تصرف بشكل عاجل لمواجهة الوباء “.

وأوضح :” إن وزارة الصحة خاطبت وزارة المالية في أكثر من مناسبة من أجل تخصيص الدرجات الوظيفية اللازمة لتعيين الخريجين الجدد من الاختصاصات الصحية والطبية والتمريضية وخريجي كليات العلوم، ولكن لم تجد آذاناً صاغية من وزارة المالية، وتم تجاهل الموضوع بتعمد من قبل وزير المالية، وهذا وللأسف دليل على عدم اكتراثه للوضع الصحي المتدهور في العراق وعدم مبالاته بما يعانيه القطاع الصحي من نقص في الأموال والكوادر ” ، مضيفاً :” ان وزير المالية حتى الان لم يطلق رواتب منتسبي وزارة الصحة المتوقفة منذ 47 يوما، وحتى مبلغ الـ50 مليار دينار التي صوت عليها مجلس الوزراء لم يطلقها “.

وأكد الجبوري :” أن على السيد رئيس الوزراء اما ان يطلب من وزير المالية تقديم استقالته ويأتي بوزير آخر أكثر حرصاً على سلامة الشعب العراقي، أو أن يرسل طلب إقالته إلى مجلس النواب ليتم التصويت على إقالته، وبقدر ما يتعلق الأمر بوزارة الصحة، فقد سبق وأن طالبنا رئيس الوزراء بإعفاء بعض المسؤولين المتنفذين في الوزارة ممن توجد عليهم مؤشرات فساد مالي وإداري، لكننا إلى يومنا هذا لم نلمس أي إجراء بهذا الخصوص “.

وتابع الجبوري :” أناشد أبناءنا المتظاهرين (الذين هم أصحاب حق) ، بأن يتركوا مبنى وزارة الصحة لفسح المجال أمام الموظفين والكوادر لممارسة عملهم، سيما وأن المسبب الحقيقي للأزمة وزارة المالية وليس الصحة “.