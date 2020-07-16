ضبط 16 مولدة كهربائية لم تدخل الخدمة منذ 8 سنوات في العراق

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الخميس، عن تحرزها على (١٦) مولدةً كهربائيَّةً (ديزل) لم يتم إدخالها في الخدمة لرفد الشبكة الوطنيَّة منذ عام ٢٠١٢.

واشارت دائرة التحقيقات في الهيئة، وبمعرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي نُفِّذَت بموجب مذكرةٍ قضائيَّةٍ؛ في بيان ، إلى “تمكُّن ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في محافظة النجف الأشرف من ضبط أوليات والتحرز على (١٦) مولدةً كهربائيَّةً ديزل سعة الواحدة (1750 KV ) في قسم الوحدات الساندة التابع لفرع توزيع كهرباء المحافظة”.

وتابعت الدائرة أن “تحقيقاتها الأوليَّة قادت إلى أن المولدات المضبوطة لم يتم إدخالها في الخدمة، لرفد الشبكة الوطنيَّة منذ عام ٢٠١٢؛ بحجة عدم توفر مادة الكاز، رغم أن تاريخ شرائها من قبل وزارة الكهرباء يعود إلى العام ٢٠٠٤”.

وكانت الهيئة قد رصدت معلومات خلال فترة الحظر تفيد بوجود مولدات عملاقةٍ تم شراؤها من قبل وزارة الكهرباء ولم يستفد منها منذ عام ٢٠٠٤، إذ ألف فريق عمل على الفور؛ لضبط تلك المولدات وأولياتها، وتم تنظيم محضر بالأوليات والمواد المتحرز عليها مشفوعةً بملخصات التحقيقات الأوليَّة، وعرضها على قاضي التحقيق المختص؛ بغية اتخاذ القرارات المناسبة بصددها.