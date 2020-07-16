عالية نصيف: زيارة رئيس الوزراء إلى البصرة منعطف مهم باتجاه فرض سلطة الدولة على كافة مؤسساتها وتحريرها من قبضة مافيات الفساد

وصفت النائبة عالية نصيف زيارة رئيس الوزراء إلى البصرة بأنها ” منعطف مهم باتجاه فرض سلطة الدولة على كافة مؤسساتها وتحريرها من قبضة مافيات الفساد “.

وقالت في بيان اليوم :” ان أهم ما تضمنته زيارة الكاظمي للبصرة هو اتخاذه خطوة جريئة وشجاعة بإحكام قبضة المؤسسة التنفيذية على المنافذ الحدودية والموانئ، وهذه الخطوة تأتي لفرض سيطرة الدولة وعدم الخضوع لسلطة الفاسدين، وهي رسالة الى العابثين بمقدرات البلد وسراق المال العام بأن لامكان لكم في مستقبل العراق “.

وأضافت نصيف :” ان مكافحة الفساد عملية صعبة لكنها ليست مستحيلة، بدليل أن زيارة ميدانية حسمت الكثير من الأمور، ونأمل أن تكون الخطوة القادمة في شمالنا الحبيب “.