في الانبار و ديالى و صلاح الدين و بغداد وزارة الهجرة توزع (13,350) حصة اغاثية بين النازحين

وزعت وزارة الهجرة و المهجرين ( 13,350 ) حصة من المساعدات الاغاثية بين الاسر النازحة داخل المخيمات وخارجها في محافظات ( الانبار , ديالى , صلاح الدين و العاصمة بغداد ) ، وتضمن التوزيع ( سلات غذائية و صحية وكسوة ملابس ) ،

وذكر مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس جهاكير ان التوزيع شمل الاسر النازحة والقاطنة بمخيمات بزيبز و عامرية الفلوجة في محافظة الانبار ووزعت بينهم ( 4,155 ) حصة اغاثية “.

و تابع جهاكير ان ” الاسر النازحة و العائدة في محافظة ديالى قضاء خانقين تم توزيع (7,024) حصة اليها من المساعدات الاغاثية ، فيما وزعت بين الاسر النازحة في محافظة صلاح الدين بقضائي سامراء و الضلوعية ومخيم الكرمة ( 1,952 ) حصة من المساعدات الاغاثية ، فضلا عن توزيع 219 حصة من المساعدات الى الاسر النازحة في العاصمة بغداد جانب الرصافة التي تسكن مجمع النبي يونس (ع) “.