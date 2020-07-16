لأول مرة.. وزير الداخلية يتوعد الضباط بعقوبات صارمة ما لم يلتزموا بهذه التوجيهات!

وزير الداخلية يوجه احد الضباط

توعد وزير الداخلية، عثمان الغانمي، الأربعاء، بعقوبات للضباط في حال مخالفة التوجيهات، معتبرا ان الوضع الحالي لا يتحمل أي خطأ أمني.

وقال الغانمي، في تصريحات اليوم، 15 تموز 2020، إن “من يتخذ الوظيفة من أجل الراتب لا مكان له في وزارة الداخلية”.



وأضاف ان “كل من لا يقوم بواجبه بصورة صحيحة من رتبة ملازم الى عقيد سأقوم بنقله الى الحدود، ورتبة العميد سيجرد من أي منصب وبعد 6 أشهر يحال إلى التقاعد لعدم الكفاءة”.

وأشار إلى ان “وضعنا الان لا يتحمل أي خطأ أمني، ومن يتخذ الوظيفة لغرض الراتب لا مكان له في الداخلية”.

وكان وزير الداخلية، عثمان الغانمي، قد أكد أمس الثلاثاء، أهمية محاربة الفساد في مراكز الشرطة، والالتزام بالقوانين النافذة، وتسهيل مراجعات المواطنين.

ر.إ