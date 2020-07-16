معدلات الحرارة تتخطى الـ طبيعي والكهرباء غائبة!

حذر المتنبئ الجوي مصطفى الكبيسي، أمس الاربعاء، من التعرض إلى أشعة الشمس بشكل مباشر خلال الاسبوع المقبل، فيما بين أن معدل درجة الحرارة في جنوبي البلاد سيكون أعلى من المعدل الطبيعي بـ8 درجات مئوية! وقال الكبيسي، في منشور على صفحته في (فيسبوك)،

إن “الاسبوع القادم سيشهد درجات حرارة تقارب 8 درجات مئوية أعلى من المعدل العام جنوبي العراق، بينما شمالي العراق 5 درجات مئوية”. وأضاف الكبيسي، أن “تأثير الموجة الحارة والتي تتزامن مع سكون في حركة الرياح بعض الأحيان يسهل وصول إشعاع أكبر إلى الأرض ثم تسخن الطبقة السطحية بعدها ينعكس الإشعاع الأرضي ويتلامس مع الهواء ثم يؤدي إلى احترار الطبقة السفلى من الغلاف الجوي بالكامل وتكون من كل الجهات الحرارة متواصلة بينها”.

وحذر المتنبئ الجوي، من “التعرض لاشعة الشمس بشكل مباشر”. وأوصى بـ”تغطية الرأس والإكثار من شرب الماء والسوائل”. وتزامن ذلك مع انخفاض ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية إلى أدنى مستوياتها، ما يزيد من نقم الأهالي واستهجانهم لحقيقة ما يجري في هذا القطاع الذي بقي دون حلول جذرية من تسعينيات القرن الماضي.

أغلب مدن الوسط والجنوب في العراق، تشهد في الأوقات الحالية انخفاضًا ملحوظًا بعدد ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية، وتصل إلى نحو خمس أو ست ساعات خلال اليوم بأكمله، ما أدى إلى خروج تظاهرات احتجاجية في العديد من هذه المدن، خصوصًا في ظل إجراءات الحظر ومنع التجوال التي فرضتها الحكومة، وغياب الحلول الحقيقية لواقع الكهرباء رغم صرف عشرات المليارات على هذا الجانب منذ 17 عامًا، من دون تغيير ايجابي.

انخفاض ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية لقي ردود أفعال غاضبة من الناشطين والمدونين في مواقع التواصل الاجتماعي، فمنهم من يتهم الحكومات السابقة بالتقاعس عن أداء دورها في هذا القطاع، ومنهم من يعزو الأمر إلى تدخلات خارجية لإبقاء الوضع كما هو عليه الحال، بهدف فرض إراداتها على الدولة العراقية.

سامان عبد الله، كتب في تغريدة له بموقع (تويتر): “السمجه خايسه من راسها.. حتى لو يسوون لجنة تحقيق الغرض منها سرقة اموال العراق وابتزاز الوزراء السابقين في وزارة الكهرباء (تنطيني لو افضحك)”.