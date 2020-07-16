مع عدد من مساعديه.. جهاز المخابرات يعلن مقتل والي بغداد (

اعلن ‏جهاز المخابرات الوطني، الاربعاء، مقتل “والي بغداد” وعدد من مساعديه التابعين لتنظيم داعش.

وقال الجهاز في بيان مقتضب اليوم (15 تموز 2020) ان ار تي، انه “بعملية خاصة وخاطفة ونوعية يتمكن من قتل والي بغداد عمر شلال عبيد الكرطاني ويده الاعلامية ليث جمال ابو البراء ونائبه العربي الجنسية قتال المهاجر”.

واضاف: “علما ان الجهاز سبق وان قتل الوالي احمد عيسى الزاوي ابو طلحة، ليحل محله المقتول لاحقا عمر الكرطاني”.