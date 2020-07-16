نواب يطرحون ورقة عمل لإصلاح قطاع الصحة

أعلن أعضاء تحالف سائرون في لجنة الصحة والبيئة النيابية، أمس الأربعاء، عن إعداد ورقة عمل لـ”معالجة” بعض المشاكل الرئيسة التي يعاني منها النظام الصحي في العراق.

وقال أعضاء اللجنة في مؤتمر صحفي إنه استنادا لصلاحيتنا وفق قانون مجلس النواب والنظام الداخلي، وممارسة لواجبنا ودورنا الرقابي في لجنة الصحة والبيئة قام أعضاء لجنة الصحة والبيئة لتحالف سائرون باعداد ورقة عمل للتصدي ومعالجة بعض المشاكل الرئيسة التي يعاني منها النظام الصحي في العراق وسيتم العمل على حث الحكومة لتحقيقها خلال السنة الحالية بالتعاون ما بين الحكومة العراقية ووزارة الصحة ومجلس النواب العراقي ووفق الآتي:

1 – تخضع جميع العقود التي تبرمها وزارة الصحة لتجهيز الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية لآلية التعاقد السيادي تعاقدا وتجهيزا ونقلا تبرم باسم الدولة العراقية مع الدولة الأخرى بعيدا عن الشركات الوسطية والوسطاء والوكلاء.

2 – دعوة وزارة الصحة ومجلس الوزراء للقيام بتبديل جميع المدراء العامين ومدراء المستشفيات لجميع دوائر الصحة في بغداد والمحافظات بعناصر كفوءة شابة نزيهة غير متحزبة ويستثنى من ذلك من تثبت كفاءته وانجازاته الواضحة وخلال فترة لا تتجاوز 3 اشهر.

3 – المباشرة بتسجيل وفحص وتسعير جميع الأدوية في السوق العراقية سواء في القطاع الحكومي والقطاع الخاص وباشراف وزارة الصحة والنقابات المختصة وبسقف زمني لايتجاوز الستة أشهر.

وأشار أعضاء اللجنة إلى أن “متابعة هذه المقترحات والعمل على تنفيذها ستتم من قبل أعضاء لجنة الصحة والبيئة المنضوين في تحالف سائرون بالتعاون مع الجهات التنفيذية في القريب العاجل لإصلاح ما يمكن اصلاحه خلال مدة لا تتجاوز العام الواحد”.