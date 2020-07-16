وزير الصحة: معرض بغداد جاهز لاستقبال مرضى كورونا

عامر مؤيد

مع ازدياد حالات الإصابة بفايروس كورونا، فإن وزارة الصحة عملت على تهيئة كافة المستشفيات لاستقبال المصابين وحجرهم.

مستشفيات الطوارئ الرئيسة للعاصمة بغذاد، امتلأت بالمصابين فضلاً عن قيامها بإجراء المسحات للمشتبه بإصابتهم بفايروس كورونا.

وأعلنت الوزارة، أمس، إعادة افتتاح مستشفى الشيخ زايد لاستقبال الحالات المرضية الاعتيادية ونقل مصابي كورونا لمستشفيات العزل

وذكر مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي في حديثه لـ المدى إنه تنفيذاً لتوجيهات وزير الصحة والبيئة أعلنت صحة بغداد الرصافة عن افتتاح مستشفى الشيخ وإعادتها للخدمة مجدداً لاستقبال الحالات المرضية الاعتيادية.

وأكد أن “صحة الرصافة نقلت جميع المصابين بفايروس كورونا في مستشفى الشيخ زايد الى مستشفيات العزل في مجمع ابن الخطيب وابن زهر ومستشفى العطاء وإخلائها بشكل كامل من مصابي كورونا”.

وأضاف إنه “تم القيام بحملة واسعة لتعفير المستشفى بجميع ردهاتها وأقسامها الأخرى بعد خلوها من مصابي كورونا”.

وأكد الساعدي أنه “تم افتتاح المستشفى لاستقبال الحالات المرضية الاعتيادية حسب تخصص المستشفى الذي كانت تعمل به سابقاً لاستقبال الحالات الاعتيادية لخدمة المرضى

مبيناً أنه “سيتم إعادة جميع المستشفيات الى خدمتها الطبيعية كلاً حسب تخصصها .

من جانبه فإن العمل ما زال مستمراً لتهيئة معرض بغذاد الدولي لغرض حجر المصابين بفايروس كورونا فيه.

وزير الصحة والبيئة اطلع على المراحل النهائية لتهيئة معرض بغداد الدولي لاستقبال المصابين بفايروس كورونا

واطلع وزير الصحة والبيئة حسن التميمي على المراحل النهائية لتهيأة معرض بغداد الدولي لاستقبال الحالات المصابة بفايروس كورونا

وأكد خلال زيارته أمس أن المكان جاهز للافتتاح بعد تجهيزه بكافة المستلزمات الطبية والوقائية وأجهزة التنفس الاصطناعي والمختبرات اللازمة لإجراء الفحوصات للمرضى المصابين بما يسهم تقديم خدمات صحية متقدمة لهم

هذا وما زال التنقل بين المحافظات العراقية صعباً حيث يتم الى الآن فحص الوافدين وتشديد الإجراءات الوقائية

ونفذت صحة الانبار ومن خلال المفارز الطبية في المراكز الصحية التابعة لقطاع الرمادي الثاني للرعاية الصحية الأولية حملة فحص الوافدين لمداخل قضاء الرمادي ومنها (مدخل بوابة الرمادي وسيطرتي البوفراج والجزيرة )

حيث واصل الفريق الطبي فحص المدنيين والعسكريين والتأكد من سلامتهم من الأمراض ، أما الفريق الوقائي قام بحملات رش وتعفير العجلات المدنية والعسكرية والحمل لمنع انتشار جائحة كورونا وللحفاظ على صحة وسلامة المواطنين

وأكدت صحة الانبار تم فحص كل العائدين والمتنقلين عبر السيطرات لضمان سلامتهم وسلامة أهالي مدينة الرمادي ومنع انتشار مرض فايروس كورونا المستجد

والجدير بالذكر إن هذه الحملات ينفذها قطاع الرمادي الثاني للرعاية الصحية الأولية ضمن الرقعة الجغرافية المخصصة لقطاعنا لمنع انتشار الوباء داخل المحافظة

وتمكن قطاع الدجيل للرعاية الصحية الأولية والمؤسسات الصحية التابعة له أول أمس من إجراء أكثر من ( 990 ) تحليلاً سريعاً لفحص فايروس كورونا المستجد (الفحص السريع ) ذلك بعد استلامها من قسم الصيدلة والمستلزمات الطبية في دائرة صحة صلاح الدين .

وبين مدير قطاع الدجيل للرعاية الصحية الاولية الدكتور أحمد عبد الأمير لإعلام الوازرة أن هذا الفحص تم توزيعه على جميع مراكزنا الصحية الرئيسة لزيادة التحري عن الإصابات المبكرة بفايروس كورونا بالمؤسسات الصحية والمشتبه بإصابتهم من المواطنين حيث تم إجراء الفحص لأكثر من ( 990 ) مواطناً ومن كافة مناطق القضاء لتكون النتائج السالبة متصدرة بواقع ( ٩٦٥ ) أما النتائج الموجبة فتم إرسالهم لأخذ المسحات والتأكد منها في مستشفى الدجيل للطوارئ والولادة .