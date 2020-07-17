الإفراج عن أحد مغتصبي فتاة في الموصل يشعل السوشيال ميديا

تتواصل الإدانات ورسائل الغضب من الموصل، على خلفية واقعة اغتصاب فتاة من قبل عنصرين في الحشد العشائري، خاصة بعد الإفراج عن أحد المتهمين بالواقعة، لعدم كفاية الأدلة، فيما تصدر وسم #حق_بنت_الموصل، ترند العراق على موقع تويتر.

وأفاد مصدر محلي في نينوى، بأن “القضاء أفرج عن أحد المتهمين بواقعة الاغتصاب، لكنه أبقى الثاني رهن الاحتجاز، لحين استكمال التحقيقات”.

ودعا ناشطون القضاء العراقي إلى إعادة النظر بقراره، وإنزال أقسى العقوبات بحق المتهمين. وأقدم شابان من مدينة الموصل، وهما عنصران في الحشد العشائري، على اغتصاب فتاة قاصر، ما دفع ذوي الفتاة إلى رفع دعوى قضائية بحق المتهمين، إلا أن القضاء اصدر حكمه بالإفراج عن أحدهما بكفالة لعدم وجود أدلة. وبحسب ناشطين، فإن المتهمان من أقرباء النائبة في البرلمان بسمة بسيم، التي ساهمت بتأسيس هذا الفوج. لكن النائبة تبرأت قبل يومين من فعل هذين الشابين، وأصدرت بيانًا توضيحيًا. وقالت بسيم في بيان: “تناقلت بعض مواقع التواصل الاجتماعي خبرا حول جريمة خطف واغتصاب حدثت في احد أحياء الموصل من قبل عناصر تابعين للحشد العشائري التابع لنا، وعليه نود أن نوضح حقيقة الامر، إن المراهقين الاثنين الذين تم إلقاء القبض عليهما هما منتسبان في الحشد العشائري الذي كنا قد شكلناه قبل سنة تقريبًا، وقوامه ٣٧ عنصرًا من أبناء مدينة الموصل، وإن عملية اعتقالهما كانت من داخل منزلهما حيث كانا يتمتعان باجازة اعتيادية وقت الاعتقال”. وأضافت، “كلنا ثقة بالقضاء العراقي أن يظهر الحق وينصفه ويهزم الباطل وبالتأكيد نحن بصفتنا الانسانية والرسمية نرفض هكذا تصرفات إن اثبت القضاء وقوعها، وبنفس الوقت نحن لسنا مسؤولين عن تصرفات لأي إنسان”. وتابعت، “فهل يعقل إن كان المتهمان ينتميان لمؤسسة علمية او ثقافية او دينية ان نقوم باتهام رئيس المؤسسة، او نتهم العشيرة بالكامل او نتهم او نحمل ذنب لاقرباء المتهمين، (ولاتزر وازرة وزر اخرى)”. ولفتت، إلى أن “الكلمة الفصل للقضاء وكذلك نعلم ان الطريقة التي نشر بها الخبر الهدف منه التسقيط السياسي لجهات مفلسة في نينوى خسرت كل شيء ولم يبق لها سوى تمويل صفحات واستخدام مراهقيهم في تأجيج الرأي العام بمعلومات غير اكيدة وغير رسمية”. وفي مقطع مصور نشرته على حسابها في تويتر، دعت الناشطة العراقية، فاتن خليل، إلى محاسبة جميع الأطراف التي تدعم المتهمين أو تقف خلفهم والجهات الرسمية التي تتستر عليهم.