بعد فيديو انشقاق أرض في النجف وخروج نيران براكين منها.. جيولوجي يوضح

من مقطع الفيديو المرفق

نشر أستاذ جامعي عراقي، الخميس، توضيحا بشأن ظاهرة التشققات النارية في إحدى المناطق بمحافظة النجف، والتي تم تداول مقطع لها على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا.

وذكر رئيس قسم الجيولوجيا في كلية العلوم بجامعة الكوفة، محمود عبد الحسن الجنابي، في توضيح تابعه ديجيتال ميديا إن آر تي، اليوم، 16 تموز 2020، ان ظاهرة الحمم البركانية في تلول الرهبان بمحافظة النجف والتي ظهرت يوم الاثنين الماضي، قد تم دراستها من قبل اساتذة الجيولوجيا في كلية العلوم بجامعة الكوفة.

وأضاف ان “الظاهرة بشكل مبسط هي انبعاث غازي قريب من سطح الأرض نتيجة وجود فالق أبو جير والذي تم تحديده أسفل او قريب جدا من سطح منطقة الرهبان فضلا عن ارتفاع في درجات الحرارة وخصوصا في هذا الشهر ونتيجة لانبعاث غاز كبريتيد الهيدروجين ولوجود مواد عضوية قريبة من السطح تؤدي إلى الاحتراق الذاتي”.

وأوضح ان ” هذه الظاهرة موجودة منذ سنة ٢٠١٢ وهي ظاهرة عادية جد وتحدث في مناطق متفرقة في العراق وخصوصا في مناطق الأنبار والموصل”.

وكان مقطع مصور انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي قد أظهر حدوث تشققات “نارية” في بقعة أرض بمحافظة النجف، وخروج النيران والأبخرة منها، شبيهة بطريقة البراكين.

ونشر المتنبئ الجوي، صادق عطية عبر حسابه في “فيسبوك” المقطع معلقا “تشققات نارية في واحة الرهبان جنوب غرب النجف بمسافة 75 كيلومترا، وتظهر فيه النيران والابخرة الكبريتية المنبعثة من جوف الأرض”.

ودعا عطية “المتخصصين في علوم الجيولوجيا بإرسال وفد علمي لبحث هذه الظاهرة، وتحليلها بعد حدوث تشققات في فترة قريبة”.

ر.إ