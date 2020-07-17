“جنرال الكترك” تتحدث عن حلول آنية لأزمة الكهرباء في العراق

اعلنت شركة “جنرال الكترك” الاميركية المختصة بانتاج الطاقة، اليوم الخميس، عن تقديم حلول انية لازمة الكهرباء في للعراق، كاشفة عن مباحثات مع الحكومة بهذا الشأن.

وقال جوزيف أنيس الرئيس التنفيذي للشركة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا وجنوب اسيا في بيان اطلعت عليه السومرية نيوز، إن “نقص الطاقة يعد من أكبر التحديات في الحياة اليومية والتي تواجة نحو 40 مليون نسمة من سكان العراق وخاصة خلال فصل الصيف، وإن سد الحاجة للكهرباء هو من احد الاسباب الرئيسية لدعم نمو الاقتصاد في البلاد”.

واوضح أنيس، ان “جنرال الكتريك تتفهم المعاناة اليومية ولديها الحلول اللازمة لمساعدة الحكومة العراقية لسد الحاجة في هذا القطاع”، لافتا الى ان “الحلول لانهاء ازمة الكهرباء في العراق موجودة بالفعل ولكن الامر يتطلب تعاون الجميع لتنفيذ مشاريع جديدة”.

وبين، أن “هناك حلولا سريعة والتي ممكن ان تزيد الانتاجية في المحطات الى 15 بالمائة خلال فقط ثلاث – اربعة اسابيع ومن ضمنها حلول أعمال الصيانة وتطوير المحطات لزيادة الانتاجية وضمان استمرارية العمل في فيها، حيث تم بذل جهود كبيرة لبناء هذه المحطات فمن المهم ديمومة هذه المشاريع لاستمرارية الانتاج بها”، مؤكداً: “اذا اما هملت هذه المحطات فهي معرضة لخسارة من 10 الى 50 بالمئة من الطاقة الانتاجية”.

وأضاف ان “من الحلول الاخرى المهمة هو تحويل محطات الطاقة والتي تعمل بالدورة البسيطة الى الدورة المركبة مما يساهم في زيادة الانتاج بنسبة 50 بالمائة دون الحاجة الى وقود إضافي، واما بالنسبة للغاز المصاحب والذي يحرق اليوم فيمكن ان ننتج منه طاقة اضافية تساهم قي زيادة الانتاجية وكذلك بناء شبكة مستقرة تتمكن من سحب الطاقة من المحطات المنتجة وتوزيعها بانتظام الى الشعب العراقي”.

وتابع، أنه “سبق وان عملت جنرال الكتريك مع وزارة المالية والكهرباء وبالتعاون مع مؤسسات مالية عالمية ساهمت في تامين اكثر من 2.4 مليار دولار أمريكي من التمويل منذ عام 2015 لمشاريع البنية التحتية للطاقة في جميع أنحاء البلاد لذا سيتطلب التخطيط للمستقبل وتنفيذ مشاريع الطاقة الجديدة في البلاد تنسيقًا قويًا بين العديد من المؤسسات، بما في ذلك وزارتي المالية والكهرباء والمجتمع المالي الدولي ومقدمي التكنولوجيا مثل جنرال الكتريك حيث لايمكن لمنظمة واحدة العمل بمعزل عن تحديات الطاقة في العراق، ومع ذلك فإن المزيج من التقنيات ذو الكفاءة العالية والتعاون المؤسسي والظروف التنظيمية يمكن أن يساعد في دفع العراق إلى انهاء هذه الازمة”.

وأشار إلى أن “جنرال إلكتريك تجري حالياً مناقشات مع الحكومة العراقية حول مشاريع مختلفة يمكن أن تساعد في تعزيز البنية التحتية للطاقة في البلاد بشكل أكبر وتشمل هذه إنشاء محطات طاقة جديدة فعالة، وتحويل محطات الطاقة من دورة بسيطة إلى دورة مركبة ، وتنفيذ خدمات الصيانة لتحسين أداء وموثوقية محطات الطاقة الحالية ، وإنشاء محطات فرعية جديدة للشبكة”.