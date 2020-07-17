ريال مدريد بطلاً للدوري الإسباني للمرة الرابعة والثلاثين

عزز ريال مدريد رقمه القياسي وتوج بطلاً للدوري الإسباني في كرة القدم للمرة الرابعة والثلاثين في تاريخه، بفوزه على ضيفه فياريال 2 – 1. اليوم الخميس، في المرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة.

ودخل ريال اللقاء متصدراً بفارق أربع نقاط عن غريمه برشلونة بطل الموسمين الماضيين، ونجح بفوزه العاشر توالياً منذ عودة المنافسات بعد توقف لأكثر من ثلاثة أشهر، بسبب فيروس «كورونا المستجد»، في توسيعه إلى سبع بعد سقوط النادي الكاتالوني أمام ضيفه أوساسونا 1 – 2.

ويدين النادي الملكي الذي كان بحاجة لنقطتين من مباراتيه الأخيرتين لضمان اللقب، بفوزه إلى الفرنسي كريم بنزيمة الذي سجل الهدفين (29 و77 من ركلة جزاء).