Posted on by

ريال مدريد بطلاً للدوري الإسباني للمرة الرابعة والثلاثين

عزز ريال مدريد رقمه القياسي وتوج بطلاً للدوري الإسباني في كرة القدم للمرة الرابعة والثلاثين في تاريخه، بفوزه على ضيفه فياريال 2 – 1. اليوم الخميس، في المرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة.

ودخل ريال اللقاء متصدراً بفارق أربع نقاط عن غريمه برشلونة بطل الموسمين الماضيين، ونجح بفوزه العاشر توالياً منذ عودة المنافسات بعد توقف لأكثر من ثلاثة أشهر، بسبب فيروس «كورونا المستجد»، في توسيعه إلى سبع بعد سقوط النادي الكاتالوني أمام ضيفه أوساسونا 1 – 2.

ويدين النادي الملكي الذي كان بحاجة لنقطتين من مباراتيه الأخيرتين لضمان اللقب، بفوزه إلى الفرنسي كريم بنزيمة الذي سجل الهدفين (29 و77 من ركلة جزاء).

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close