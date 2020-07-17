طلبة جامعة الامام الأعظم يناشدون بتخفيض الأقساط السنوية أو تأجيل موعد الدفع

ناشد طلبة الدوام المسائي في جامعة الامام الأعظم ببغداد/ قسم العلوم المالية والمصرفية، بتخفيض الأقساط السنوية أو تأجيل موعد الدفع.

وفيما يلي نص المناشدة الى إدارة الكلية:

نناشدكم باسم الإنسانية أن تنظروا الى ظروفنا المعيشية اتمنى ان يصل صوتنا، فنحن نتعرض للضغط والتهديد بسبب مسألة القسط السنوي، اي طالبة لن تقوم بدفع القسط لن يتم السماح لها باداء الامتحان وتعتبر راسبة ونحن حتى الان لم نتمكن من دفع الأقساط وبسبب الظروف الاقتصادية الصعبة، أولياء امورنا بلا عمل او راتب ثابت.

حين نطالب بتخفيض الأجور او تقسيطها لا نجد مستجيب، وحين نتحدث مع الأساتذة ونطالب بتخفيض القسط او تأجيله الى ما بعد الامتحانات يقولون ان هذه مؤامرة، نرجو من حضراتكم أن تخفضوا الأقساط السنوية او تقسيطها على السنوات القادمة.

وبعض أهالي الطلبة، اصيبوا ب‍فيروس كورونا وحجروا أنفسهم في البيت، لعدم امتلاكهم مبلغ الحجر في المستشفيات، نرجو منكم ان تنظروا إلينا نظره أبوية بعيداً عن التعليم فقط لهذه الفترة الصعبة.