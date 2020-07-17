كورونا.. اللجنة العليا تحدد موعد رفع الحظر نهائيا واعادة الحياة لطبيعتها

أعلنت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، الخميس، رفع الحظر كليا بعد عيد الأضحى مع الالتزام بالشرورط الوقائية.

جاء ذلك خلال اجتماعها اليوم، (16 تموز 2020)، كما قررت تقليص حظر التجوال من التاسعة والنصف مساء لغاية السادسة صباحا، فضلا عن إعادة فتح المولات مع الالتزام بالشروط الوقائية.

وقررت اللجنة العليا إعادة فتح المطارات بدءا من الثالث والعشرين من الشهر الجاري، وفتح منافذ المنذرية وسفوان والشيب أمام التبادل التجاري.

ووجهت اللجنة العليا هيئة الإعلام والاتصالات بالطلب من المؤسسات الإعلامية بتكثيف حملات التوعية والالتزام الصارم بالوقاية وفكرة التعايش مع الوباء.

وكانت وزارة الصحة والبيئة، اعلنت اليوم الخميس، تسجيل 2281 اصابة جديدة بكورونا، يقابلها 1695 حالة شفاء، فيما اشارت الى تسجيل 90 وفاة اثر الفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية