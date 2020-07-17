وزير الخارجية: بحثنا مع لودريان العلاقات العسكرية والأمنية وملف سجناء داعش

أعلن وزير الخارجية فؤاد حسين، الخميس، أنه تطرق خلال مباحثاته مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، إلى دور الشركات الفرنسية، والعلاقات العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى ملف سجناء تنظيم “داعش”.

وقال حسين في مؤتمر صحفي مشترك مع لودريان في بغداد، بحسب وكالة الأنباء الرسمية، إن “زيارة لودريان إلى بغداد تأتي في ظل تحديات أمنية واقتصادية يواجهها العراق”، مبيناً “تطرقنا إلى دور الشركات الفرنسية والعلاقات العسكرية والأمنية”.

وأضاف حسين قائلاً: “بحثنا مع الجانب الفرنسي الوضع الإقليمي والتوتر الذي تشهده المنطقة، وتطرقنا إلى ملف سجناء داعش ومستمرون في مقارعة الإرهاب”.

يذكر أن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان وصل، صباح اليوم الخميس، إلى بغداد في ثاني زيارة خلال أقل من عام.