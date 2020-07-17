وصل وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان، مساء اليوم الخميس، إلى العاصمة أربيل، قادماً من بغداد.

وكان لودريان قد وصل في وقت سابق اليوم إلى العاصمة العراقية بغداد، وعقد لقاءات مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، ورئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي ووزير الخارجية فؤاد حسين، ومساء اليوم وصل الوزير الفرنسي في زيارة رسمية إلى إقليم كوردستان عبر مطار أربيل الدولي.

وكان في استقبال الوزير الفرنسي في مطار أربيل نائب رئيس وزراء الإقليم قوباد طالباني، ورئيس دائرة العلاقات الخارجية في حكومة الإقليم سفين دزةيي، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين في الإقليم.

ومن المقرر أن يعقد لودريان خلال زيارته إلى أربيل لقاءات مع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، ورئيس الإقليم نیچیرڤان بارزاني.