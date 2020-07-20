الداخلية ترد على قرار البصرة بإيقاف عقد إطعام الوحدات القتالية

ردت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الاثنين، على كتاب لحكومة البصرة المحلية يقضي بإيقاف عقد إطعام الوحدات القتالية.

وقال مصدر في وزارة الداخلية إن “الشركة غير ملزمة بأمر المحافظ”، مبيناً أن “جهة التعاقد هي وزارة الداخلية وفي حال فسخ العقد هناك تبعات قانونية ومالية للجهة المتعاقدة تدفعها الوزارة وليس المحافظ”.

وكانت حكومة البصرة المحلية قد اصدرت كتاباً في الفترة الماضية معنون الى قيادة شرطة البصرة مضمونه ايقاف عقد اطعام الوحدات القتالية التابعة الى شرطة البصرة رافضة العمل بمضمون عقد اطعام الوحدات القتالية المبرم مع شركة انوار الحبيب للتجارة والمقاولات العامة والنقل العام وتجهيز المواد الغذائية الامر الذي يجعل استقطاعات لمبالغ مالية كثيرة من منتسبي شرطة البصرة .