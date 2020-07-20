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العمليات المشتركة من اربيل: يجب سد الفراغ الأمني بالتعاون مع البيشمركة

اعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، الإثنين، أنها ستتعاون مع قوات البيشمركة لمواجهة تنظيم داعش.

جاء ذلك بالتزامن مع محادثات عسكرية بين الجانبين في اربيل، يحضرها التحالف الدولي.

وقال المتحدث باسم العمليات، يحيى رسول في حديث للصحفيين في اربيل، بينهم مراسل وكالة شفق نيوز، “لمواجهة داعش نحن بحاجة الى جميع القوات”.

واضاف، أن تنظيم داعش يستغل الفراغ الأمني الموجود في المنطقة، لتنفيذ عملياتها، ولهذا يحب أن نسد هذا الفراغ الامني بالتعاون بين قواتنا وقوات البيشمركة”.

وكانت العمليات المشتركة قالت إن اجتمعها مع البيشمركة يبحث تعزيز  التعاون والتنسيق في مجال مكافحة الإرهاب وغلق الثغرات الموجودة بين خط انفتاح القطعات وإيجاد آلية عمل مراكز  التنسيق المشترك وكذلك العمليات الامنية المشتركة في المناطق ذات الاهتمام  الأمني المشترك.

ووصل وفد من العمليات المشتركة صباح الاثنين، إلى أربيل عاصمة إقليم كوردستان، لإجراء مباحثات مع وزارة البيشمركة تخص أمن مناطق النزاع بين بغداد والإقليم، ومواجهة نشاط تنظيم داعش هناك.

ويحضر تلك المباحثات وفد من التحالف الدولي.

وأعُلن في 13 تموز/يوليو الجاري عن تنسيق أمني واستخباراتي عالي المستوى بين قوات مكافحة الإرهاب وقوات البيشمركة خلال عملية عسكرية امنية لملاحقة داعش في محافظة ديالى.

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