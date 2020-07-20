ايران تطور حقلا نفطيا مشترکا مع العراق

أبرمت شركة هندسة وتطوير النفط الايرانية، الاثنين، عقدا مع شركة بتروبارس (الجهة المقاولة)، لتطوير حقل آزادكان الجنوبي النفطي الواقع جنوب غربي البلاد والمشترك مع العراق.

وذكرت وكالة فارس الايرانية نقلا عن الشركة انه “بموجب العقد فسيتم تطوير الحقل في مدة 30 شهرا وتعزيز طاقته الانتاجية بـ 320 الف برميل يوميا، حيث تبلغ قيمة العقد 961 مليون دولار من العملة الاجنبية زائد 11.83 تريليون ريال ( رسميا الدولار= 42 الف ريال)”.

واضافت ان “العقد يشمل العقد عدة عمليات تطويرية منها حفر 35 بئرا وتركيب 50 مضخة داخل الآبار، فضلا عن انشاء خط أنابيب بطول 328 كم وخط بطول 65 كم لنقل الغاز”.

واشارت الى انه “وقع الجانبان عقدا آخر ايضا لتشييد معمل للمعالجة بطاقة 320 الف برميل، وهو أضخم وحدة لمعالجة النفط والغاز بالبلاد، حيث تبلغ قيمة العقد نحو 300 مليون دولار في عمليات انشاء تمتد لـ 30 شهرا”.

وبينت ان “اجمالي قيمة العقدين المبرمين بين شركة هندسة وتطوير النفط وشركة “بتروبارس” يبلغ 1.126 مليار دولار و11.83 تريليون ريال، وبموجبهما سيتم رفع طاقة الانتاج بـ 320 برميل يوميا من النفط الخام، ومعالجة 200 مليون قدم مكعبة من الغاز، وذلك بالاعتماد على امكانيات وطنية بشكل كامل”.