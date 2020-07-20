تظاهرة غاضبة في محافظة ذي قار

تظاهر اهالي سوق الشيوخ في محافظة ذي قار، اليوم الاثنين، للمطالبة باقالة قائممقام القضاء، في وقت شهدت فيه المحافظة احتجاجات لموظفي توزيع الكهرباء احتجاجاً على عدم دفع رواتبهم ومستحقاتهم.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز في محافظة ذي قار، ان الاهالي في قضاء سوق الشيوخ في محافظة ذي قار تظاهروا، للمطالبة بإقالة قائممقام القضاء، مشيرا الى قيامهم بحرق الاطارات وغلق الشارع.

واضاف انه حصلت مشادة كلامية بين بعض المتظاهرين والمركبات من جراء غلق الشارع.

وتابع ان تظاهرة اخرى لموظفي توزيع كهرباء ذي قار جرى فيها اغلاق دائرة التوزيع احتجاجاً على عدم دفع رواتبهم ومستحقاتهم، مبينا، ان هذه التظاهرة تأتي ضمن التظاهرات التي انطلقت في المحافظات الجنوبية احتجاجا على الحكومة من جراء تأخير دفع المستحقات والرواتب لعمال الكهرباء.

واوضح انه تم اغلاق مقر فرع توزيع كهرباء ذي قار وطالب المتظاهرون بصرف رواتبهم التي لم تدفع منذ ٦ أشهر وطلبوا بتثبيتهم على الملاك الدائم.

وأصدر محافظ ذي قار ناظم حميد الوائلي،اول من امس السبت، أوامر إدارية بإقالة أربعة مسؤولين بارزين وقبول استقالة خامس من دون بيان الأسباب.

وتشهد محافظات الوسط والجنوب منذ ايام تظاهرات مستمرة احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي بالتزامن مع ارتفاع كبير في درجات الحرارة، كما يحتج العاملون والمتعاقدون في دوائر بعض المؤسسات على عدم صرف مستحقاتهم المالية.