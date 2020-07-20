عالية نصيف: نصب وحدات مستخدمة وخارجة عن الخدمة في ٤ محطات كهرباء/ الحلقة الثانية من سلسلة (اخطبوط الفساد في وزارة الكهرباء)

كشفت النائبة عالية نصيف عن وجبة أخرى من ملفات فساد الوكيل المستشار (ر.ح) الذي كان ومايزال سبباً في تدمير قطاع الكهرباء في العراق بسبب فساده.

وأوضحت في بيان اليوم :” ان من بين فضائح فساد (ر.ح) إحالة مشروع محطات الخلع وكربلاء وشط البصرة وجنوب بغداد الغازية (400 ميكاواط) إلى شركة الحرة لصاحبها المشهور رجل الأعمال (ع) ، حيث نصبت هذه الشركة المشبوهة وحدات مستخدمة وخارجة عن الخدمة “.

وأشارت إلى :” أن فساد (ر.ح) لايتوقف فقط على التواطؤ مع رجال أعمال فاسدين مثل (ع) والحصول على عمولات منهم، بل يقوم (ر.ح). وأفراد عصابته بتأسيس شركات وهمية جديدة ليحيل المشاريع إليها، وكل محطة ومشروع توقف العمل به يعني أن الشركة هم الذين أسسوها (أي المافيا التي يتزعمها الوكيل والمستشار ر.ح) ويتحججون بعدم وجود أموال لإكمال المشروع، وكل تسوية تتم مع الشركة تعني أيضا أن الشركة عائدة إليهم وغير قادرة على التنفيذ، كما أنهم يجعلون الجزء الأكبر من مبلغ العقد للتجهيز ويتركون شيئاً قليلاً للتنفيذ، فيجهزون المواد ويسحبون المال ويعلقون العقد “.

وأكدت نصيف :” وجود الكثير من ملفات فساد الاخطبوط المسيطر على وزارة الكهرباء، وسنكشفها بالتتابع خلال الأيام الماضية، ونأمل من الجهات المعنية المباشرة بفتح تحقيقات حولها “.