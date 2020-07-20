فندقان من أصل 108 يعملان.. الموصل من قبلة السائحين إلى الخراب

تحولت منذ ست سنوات ثاني أكبر محافظات العراق، وإحدى أكثر المناطق السياحية في البلاد، إلى خراب ودمار. من مجموع 108 فنادق في الموصل تطل على نهر دجلة‌، تبقى فندقان فقط، كما طال الدمار 153 كرفانًا سياحيًا على ضفاف النهر.

وتعهدت الحكومة على مدى الأعوام الثلاثة الماضية بتقديم تعويضات، لكن ذلك لم يحصل بعد، بل باتت الفنادق مكانًا لتكدس النفايات والأنقاض. علي منصور وهو مالك فندق مرجان، نفى وجود التعويضات، فيما وصف محافظة نينوى بالـ”مسلوبة”، مشيرًا إلى أن عدم التعويض سبب انهيارا بالاقتصاد والاموال ما أثر على الحياة المعيشية في محافظة نينوى. لا تزال مخلفات الحرب على داعش واضحة للعيان في معظم أرجاء المدينة، بعد ثلاث سنوات من تحرير الموصل، إذ يمثل عدم استتباب الوضع الأمني وانعدام الفنادق من أهم المشاكل التي تواجه زوار الموصل.

ماجد سلطان، أحد السواح الذين يترددون على المدينة يتألم لواقعها قائلًا: “تلاحظون قلة الفنادق في نينوى وقلة زيارة السياح من كل مدن العراق نتألم لهذا الشيء”. فيما قال غازي عواد وهو سائح آخر اعتاد على زيارة الموصل في السابق إنه يتألم من هذه الأوضاع “فالموصل كانت عاصمة الثقافة”، مضيفًا أن باب السراي كان مزدحما ولا يوجد مكان لركن السيارات في السابق. وبحسب بيانات دائرة السياحة في نينوى فإن الإيرادات السنوية للمواقع السياحية في المحافظة كانت تبلغ نحو مليار دينار لكنها الآن أماكن مهدمة تفتقد لأبسط الخدمات ولا يلوح في الأفق أي قرار لإعادة تأهيلها أو إعمارها من جديد . مسؤول علاقات دائرة آثار نينوى محمد الباشا يعتبر أن ترميم الفنادق “صعب جدا” ما أدى إلى قطع رزق اصحابها والعمال، فيما أكد أن توفير الكهرباء والخدمات الاساسية كالشوارع مثلا، يجعل لصاحب الفندق القدرة على ترميم فندقه، فينبغي على الحكومة المحلية توفير هذه الخدمات. الحكومة العراقية أعلنت في 27 تشرين الأول 2017 خطة لتأهيل المناطق السياحية في الموصل، لكن ورغم مرور ثلاث سنوات على تحرير المدينة من داعش لم تر تلك الخطة النور على أرض الواقع. ويمثل نهر دجلة كنزًا سياحيًا فريدًا قادرًا على منح الموصل اقتصادًا قويًا، لكنه ومنذ ست سنوات تحديدًا فقد قيمته السياحية بعدما تحولت البنى التحتية والمواقع المحيطة به إلى كومة أنقاض. ولم تتخذ الحكومة العراقية أي خطوة حتى الآن لتأهيل هذه المناطق السياحية وبالتالي تمويل إعادة إعمار ما خلفه ألف يوم من حكم داعش من خراب وويلات على هذه المدينة.