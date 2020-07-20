فيتو الحكومة يقطع دعوات إفراغ الطارمية: سكانها متعاونون جدًا

ارتفعت حصيلة ضحايا هجوم الطارمية، شمالي بغداد، الى 3 قتلى بعد وفاة اثنين من الجنود الذين اصيبوا في الحادث، فيما قالت القوات الامنية انها اعتقلت بعض المتورطين بالحادث.

وتختلط الاوراق في الطارمية، بين روايات عن علاقة آمر اللواء الذي قتل في الهجوم الاخير بكشف “جماعات الكاتيوشا”، وعن تقاسم القوات الامنية السيطرة على البلدة مع مسلحين في ساعات الليل والنهار.

وتصاعدت الاتهامات ضد اهالي الطارمية، عقب الحادث الاخير، وبدأت بعض الجهات بمطالبة القوات الامنية باجراء حملة “اجتثاث للسكان” كما جرى قبل 6 سنوات في جرف النصر (الصخر سابقا) جنوب بغداد.

ويعتقد ان قناصا او مجموعة قناصين عادوا للظهور مؤخرا في الطارمية، مسؤولين عن اغتيال آمر لواء 59 في الجيش، علي الخزرجي، عقب هجوم بعبوة ناسفة استهدف دورية للجيش، مساء الجمعة الماضية.

وجرى الحادث عقب يومين من اعلان عمليات بغداد مقتل قيادي في تنظيم “داعش”، واصابة آخر في احدى قرى الطارمية، فيما كان القضاء قد شهد قبل اسبوعين حملة عسكرية ضمن سلسلة عمليات “ابطال العراق”.

وبحسب مصادر (المدى) ان “عدد شهداء الهجوم في الطارمية قد ارتفع الى 3 بعد وفاة جنديين اثنين اصيبا في الحادث”.

وادى الهجوم الى اصابة 4 جنود اضافة الى آمر اللواء وهم: حسين طالب شخيور، عصام حسين خليل التميمي، احمد قيس علوان العزاوي، ورعد حميد مجيد الكناني. بالمقابل اعلن المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، اعتقال بعض المتورطين بعملية الهجوم على الدورية العسكرية في الطارمية.

وقال الخفاجي، إنه “لا توجد مشكلة او تقصير من قبل القوات الأمنية بتأمين قضاء الطارمية شمال العاصمة بغداد”، مبينا أن “ضغط العمليات الأمنية شمال وغرب العراق جعل العصابات الإرهابية قلقة ولا يوجد مكان آمن لها”.

وتابع الخفاجي في تصريح متلفز، ان “القوات الأمنية تملك زمام المبادرة ولا يوجد أي شيء عصي عليها بمحاربة العصابات الإرهابية”، لافتا إلى أنه “تم اعتقال بعض المتورطين بعملية استشهاد آمر لواء 59 بالجيش العراقي علي الخزرجي”، دون اعطاء معلومات عن اعدادهم او الجهات التي ينتمون اليها.

وأشار الخفاجي، إلى أن “العصابات الإرهابية تحاول بين الحين والآخر القيام بعمليات إجرامية في بعض المناطق”.

وكانت القيادة العسكرية قد انهت توا، الحملة العسكرية السادسة منذ بداية العام الحالي، حيث دخلت لاول مرة منذ سنوات، مناطق قرب الحدود الايرانية، مما اثار غضب بعض الفصائل المسلحة الموالية لطهران، والتي تضررت من فقدان السيطرة على المنافذ الشرقية.

ويقول احد شيوخ العشائر في الطارمية لـ(المدى) ان “فصائل مسلحة ربما تكون مسؤولة عن مقتل العميد الخزرجي”، بسبب موقف الاخير من بعض تلك الجماعات التي تعرف بـ”جماعات الكاتيوشا”. وكان الخزرجي، قد عمل في وقت سابق، كقائد عسكري في بعض المناطق في جنوب بغداد، والتي كانت تحت سيطرة تلك الجماعات.

ويضيف شيخ العشيرة الذي طلب عدم نشر اسمه، ان “بعض المتسللين من المزارع الكثيفة بين الطارمية وصلاح الدين قد يسببون بعض المشاكل، لكن هناك خلافات كبيرة بين الجيش وبعض الفصائل قد تنتهي بعمليات قتل”.

وقبل الهجوم الاخير، بنحو عام جرى حادث مشابه في الطارمية، كشف عن وجود صراع خفي بين القوات الامنية التي تسيطر على القضاء.

ويقول بعض السكان في القضاء ان “هناك عمليات ابتزاز يقوم بها ضباط فاسدون في منافذ القضاء”، مقابل رفض جهات امنية اخرى تلك الاساليب.

وكانت عبوة ناسفة انفجرت في مطلع حزيران 2019، بين مقرين لقوتين في الطارمية بينهما خلافات، فيما لم يثبت تورط “داعش” في الهجوم، بحسب مسؤولين هناك.

دعوات تهجير

الى ذلك اعلن تنظيم “داعش”، مسؤوليته عن عملية هجوم الطارمية. وقالت وكالة أعماق التابعة لداعش إن غيدان قتل في كمين للتنظيم كما أصيب جنود آخرون في الهجوم ذاته الذي وقع في شارع ابن سينا قرب مدخل مدينة الطارمية.

وأشارت الوكالة إلى أنه لدى دخول آليات الموكب في الكمين هاجمه مسلحو داعش بمختلف الأسلحة، ما أدى إلى مقتل آمر اللواء مع 3 جنود كانوا برفقته إلى جانب إصابة عدد آخر منهم وإعطاب عدة آليات كانوا يستقلونها.

وتقول بعض المصادر لـ(المدى) ان “داعش يسيطر على الطارمية بمجرد حلول الظلام، فيما تعجز القوات الامنية عن السيطرة”.

وانطلقت عقب تلك الاخبار، دعوات على منصات التواصل الاجتماعي بـ”تهجير سكان الطارمية” لابعاد الخطر عن بغداد، كما جرى مع جرف النصر، حيث لم يعد الى المدينة نحو 250 الف شخص، رغم تحرير القضاء قبل 6 سنوات.

ودعا رئيس كتلة تحالف الفتح، محمد الغبان، لحملة تطهير أمنية في قضاء الطارمية، بعد الهجوم الذي استهدف دورية آمر لواء 59 في الجيش. وقال الغبان في بيان إن “استهداف قائد عسكري كبير في الطارمية شمال بغداد يستوجب حملة تطهير واجراءات جذرية”.

وعن هدف الحملة، قال إنها تأتي لـ”اقتلاع جذور التنظيمات الارهابية التي استلبت أمن المنطقة وجعلت منها بؤرة تهدد العاصمة بغداد”.

وكانت نحو 20 عملية امنية، منذ عام 2014 (لحظة ظهور داعش)، قد فشلت في السيطرة على الطارمية. من جهته قال محمد الكربولي، عضو لجنة الامن في البرلمان، ان “مجاميع مسلحة تحاول استغلال استشهاد آمر لواء ٥٩ البطل وذلك بالرد بقصف عشوائي على المناطق السكنية في منطقة الطارمية”.

واعتبر الكربولي، في تغريدة على “توتير” ان تلك العمليات هي “تخطيط واضح واعداد مسبق بقصد تأزيم الاوضاع وتهجير المواطنين بحجة الارهاب”. كما قال النائب في تغريدة اخرى: “لقد ولى زمن السكوت على الظلم وجرائم العقاب الجماعي الذي تمارسه العصابات الخارجة على الدولة بحق الناس”. واضاف “لقد انكشفت مؤامرات احداث الاضطرابات الامنية لغرض تهجير المواطنين من مدنهم”.

الى ذلك قال المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا ان “القوات

الأمنية باتت قريبة جدا من الزمرة الإرهابية التي نفذت الهجوم الأخير في الطارمية شمال بغداد وربما سنعلن القبض على عناصرها خلال أيام”.

واضاف ان “مواطني مناطق شمال العاصمة متعاونون مع القوات الأمنية ولديهم ثقة بها وداعش لا يجد تعاطفا هناك وذهب للمناطق غير المأهولة لأن تحركاته باتت مكشوفة ويبلغ عنها من قبل المواطنين أيضا”.

وبين ان “داعش ونتيجة عدم وجود تعاطف معه لجأ للمناطق النائية والمستنقعات والمناطق الزراعية غير المأهولة وينطلق منها لتنفيذ عمليات لإثبات الوجود وآخرها ما حدث في الطارمية”.

وتابع أن “المواطنين خارج المدن ايضا لا يثقون بداعش ويبلغون بسيل من المعلومات التي تصل لدوائر الاستخبارات وبين الحين والآخر يتم القبض على قيادات بداعش وعناصر فيه وثمرة هذا التعاون توجت قبل فترة بقتل 5 من قيادات التنظيم في منطقة ابي غريب ممن تولوا مناصب في التنظيم”.