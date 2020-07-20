هيئة الأوراق المالية تصدر تقريراً عن أداء الأسواق

أصدرت هيئة الأوراق المالية في العراق، الاثنين، تقريرها عن حركة التداول في سوق العراق للأوراق المالية للفصل الأول من العام الحالي، والذي تضمن العديد من المؤشرات والبيانات المالية عن جميع الشركات المدرجة في السوق في العراق.

وقال رئيس الهيئة علاء عبد الحسین الساعدي في بيان إن “التداولات خلال الفصل الأول قد تجاوزت الـ106 مليارات دينار بعقود تجاوزت الـ22 ألف عقد بمختلف القطاعات الاقتصادية السبعة المكونة للسوق حيث تصدرت قطاعات الاتصالات والمصارف تلك التداولات”.

وأضاف، أنه “على الرغم من أن هذه النتائج قد تجاوزت مثيلاتها للفصل الأخير من عام 2019 الا أن أن هناك العديد من الخطط والاجراءات التي تنوي الهيئة اتخاذها خلال الفترة المقبلة بمجرد تشكيل مجلس الهيئة”.

وتابع، أن تلك الخطط والإجراءات “من شأنها أن تزيد تلك التداولات وتزيد جاذبية الأسواق المالية ب‍العراق بما يؤدي الى تطورها والذي سينعكس بالتاكيد على مجمل الاقتصاد العراقي والذي يمتلك العديد من المقومات و المكامن غير المكتشفة والتي تشكل فرصاً اسثمارية واعدة في المستقبل”.