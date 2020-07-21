اختطاف ناشطة ألمانية من أمام مقر عملها في بغداد

تعرضت الموظفة في السفارة الألمانية هيله ميوس Hella Mewis، الأثنين، لحادث اختطاف نفذه مجهولون في شارع أبي نؤاس بمنطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد.

وقال مصدر مقرب من هيله في حديث خص به “ديجيتال ميديا إن آر تي” اليوم، (20 تموز 2020)، ان الضحية كانت تمارس الرياضة في شارع ابي نؤاس وتم اعتراضها من قبل سيارتين الأولى نوع “ستاركس” والاخرى “بيك اب”.

وأوضح ان العملية نفذت قرب بيت تركيب في منطقة الكرادة ومجاور لمبنى NRT، وهو عبارة عن منزل تقام فيه بعض الفعاليات والنشاطات الفنية وغيرها.

وأضاف المصدر، ان الضحية موظفة في السفارة الالمانية ومديرة معهد “كوتو” في ألمانيا.

وأشار إلى ان القوات الامنية فرضت طوقا حول بيتها وجاري التحقيق في ملابسات العملية.

وبين، ان “هيلا ميوس”، المانية مقيمة في بغداد، أسست بيت تركيب للفنون الذي ينظم مهرجانا سنويا للفنون التركيبية للفنانين الشباب وتعمل على دعم وادارة المشاريع الخاصة بالفنون التي يدعمها بيت تركيب من خلال الدورات التدريبية.

في غضون ذلك، قالت الصحافية، ذكرى سرسم، “صديقتنا الألمانية هيله، تم خطفها في شارع أبو نؤاس قرب بيت تركيب عند الساعة الثامنة من مساء هذا اليوم بواسطة سيارة ستاركس وسيارة بيكب، يبدو أن الحرب مع العصابات ستطول”، خاتمة بهاشتاك “#اطلقوا سراح هيله”.