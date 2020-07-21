التربية تعلن تأجيل امتحانات السادس الإعدادي بجميع فروعه

أعلنت وزارة التربية، أمس الإثنين، الموافقة على تأجيل موعد إجراء امتحانات طلبة السادس الإعدادي، بكافة فروعه، إلى الأول من شهر أيلول المقبل.

وقال المكتب الإعلامي للوزارة، في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، ان “علي حميد، ورئيس اللجنة الدائمة للامتحانات العامة، حضرا جلسة تشاورية مشتركة بين وزارة التربية ولجنة التربية، وبحضور عدد من نواب بعض اللجان البرلمانية ترأسه النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، حيث تمخض الاجتماع عن الموافقة على تأجيل الامتحانات العامة لمرحلة السادس الاعدادي بكافة فروعه، إلى الأول من شهر ايلول المقبل، وذلك لتجنب الارتفاع الحاد في درجات الحرارة”. ويشهد العراق خلال فصل الصيف، ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة، تصل في أغلب مدن الوسط والجنوب، إلى نحو 50 درجة مئوية. وأكدت الوزارة في بيانها عدم مشروعية المعدل التراكمي، لأنه يسبب “ضررًا كبيرًا” بمصلحة الطالب.

وكان نائب رئيس البرلمان حسن الكعبي قد أكد أن الغاية من الاجتماع هي توحيد وجهات النظر، فهناك مطالب تنقل إلى السلطة التشريعية من أولياء أمور الطلبة، والطلبة والمختصين بالجانب التربوي والمختصين بالعملية التربوية، تقابلها سياقات وآليات تحاول تطبيقها وزارة التربية، على أن يتم الاتفاق على أفضلها لمصلحة الطالب العراقي والعملية التربوية ورصانة التعليم العراقي.