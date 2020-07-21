الربيعي: تفاجئنا باعادة وضع الكتل الكونكريتية في الكرادة واغلاق بعض شوارعها الرئيسية

اعرب نائب رئيس اللجنة الامنية لمجلس بغداد السابق محمد الربعي، عن استغرابه من اعادة وضع الكتل الكونكريتية في الكرادة واغلاق بعض شوارعها الرئيسية.

وقال الربيعي “تفاجئنا اليوم بقيام امر اللواء الجديد المسؤول على الكرادة العميد عدنان وبدون اخبار اهالي الكرادة ومكاتب البلدية والمجلس البلدي والمحافظة وفريق تطوير الكرادة، بارجاع الكتل الكونكريتية الى شوارع المنطقة واعادة غلق الطرق من جسر الجادرية الى فندق بابل ومن الفندق رجوعا الى نفق المعلق ومن المعلق الى سيد ادريس اضافة الى شوارع بكرادة داخل وخارج”.

وتساءل الربيعي “من اعطاه الاوامر للقيام بذلك، وما الهدف من غلق الكرادة بهذه الطريقة المجحفة”، مطالبا اياه بـ”رفع الكتل الكونكريتية فورا واعادة فتح تلك الشوارع”.