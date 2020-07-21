الصحة: حالات الشفاء تخطت الإصابات والوفيات 88.. ونتائج إيجاد لقاح مشجعة للغاية

أعلنت وزارة الصحة، أمس تسجيل 2163 إصابة، 88 حالة وفاة، بفايروس كورونا. وجاء في بيان الوزارة أن “مختبرات الوزارة فحصت (16498) نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (809522)”.

وسجلت المختبرات (2308) حالة شفاء في العراق موزعة في بغداد/ الرصافة 542، بغداد/ الكرخ 310، مدينة الطب 125، النجف الأشرف 126، السليمانية 60، أربيل 63، دهوك 10، كربلاء 86، كركوك 61، ديالى 85، واسط 96، البصرة 109، ميسان 64، بابل 87، الديوانية 119، ذي قار 50، الأنبار 7، المثنى 140، نينوى 22، وصلاح الدين 146. فيما كانت الإصابات بفايروس كورونا في عموم العراق 2163 حالة توزعت في بغداد الرصافة 331، بغداد الكرخ 414، مدينة الطب 16، النجف 177، السليمانية 117، أربيل 124، دهوك 15، كربلاء 171، كركوك 106، ديالى 65، واسط 44، البصرة 164، ميسان 53، بابل 102، الديوانية 88، ذي قار 37، الأنبار 21، المثنى 78، نينوى 31، صلاح الدين 9. وسجل العراق 88 حالة وفاة بفايروس كورونا توزعت في بغداد الرصافة 11، بغداد الكرخ 9، مدينة الطب 4، النجف 4، السليمانية 6، أربيل 4، كربلاء 5، كركوك 11، ديالى 1، واسط 2، البصرة 13، ميسان 3، بابل 4، ذي قار 7، المثنى 1، نينوى 1، وصلاح الدين 2. بهذا يصل مجموع حالات الشفاء في عموم البلاد إلى 62836، بنسبة تصل إلى 66.4 % من حالات الإصابة، فيما بلغ مجموع الإصابات 94693، و3869 حالة وفاة. وفي سياق متصل، وصف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون النتائج الأولية للتجارب السريرية على لقاح تنتجه شركة “أسترا زينيكا” لفايروس كورونا بأنها “أنباء إيجابية للغاية”. وقال جونسون في تدوينة، نشر فيها رابطا للبيانات “هذه أنباء إيجابية للغاية، تهنئة لأبرز علماء وباحثي العالم في جامعة أوكسفورد”.

وأضاف أنه “لا توجد ضمانات، لم نصل لهذه المرحلة بعد ولابد من إجراء المزيد من التجارب، لكن هذه خطوة مهمة على الطريق الصحيح”. وأظهرت تجارب سريرية على متطوعين، أن لقاح “أسترا زينيكا” الخاص بوباء “كوفيد-19″، آمن وقد ولّد مناعة في صفوف الذين حصلوا عليه.

ولم يتسبب اللقاح الذي يحمل اسم “AZD1222” بأي أعراض جانبية، ولم يلحق أذى بالأجسام المضادة، واستجابة “الخلايا التائية”، حسبما أظهرت النتائج التي نشرتها مجلة “لانسيت” الطبية.