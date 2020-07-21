العراق: خلية الأزمة تتوقع فرض حظر شامل للتجوال خلال عيد الأضحى

رجّح عضو خلية الأزمة النيابية حسن خلاطي، اليوم الاثنين، فرض حظر شامل للتجوال في العراق خلال أيام عيد الأضحى.

وقال خلاطي، إن «نسبة الشفاء البالغة ٦٠ % جيدة وهي أكثر من نسبة الشفاء العالمية»، مرجحاً «حصول انخفاض بمعدل الإصابات خلال الأسبوعين المقبلين ما يرفع نسبة الشفاء إلى أكبر من المعدل الحالي».

حسن خلاطي

وأشار خلاطي، إلى أن «تجاوز مرحلة الذروة يعتمد على الأرقام التي ستسجل في الأسبوعين المقبلين»، ولفت إلى «عدم وجود لقاح حتى الآن، وأن ما تم تداوله حول وجود لقاح في الشهر التاسع، تم نفيه من وزارة الصحة التي طلبت من الأطباء توخي الدقة في الحديث بهذا الشأن».

وقال خلاطي، إنه «من المتوقع أن يتم فرض حظر شامل خلال عيد الأضحى»، معتبراً أن «الحظر الشامل ضروري لمنع التجمعات الكبيرة ولضمان عدم حصول موجة تصاعدية جديدة من الإصابات».

وكانت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، قد قررت يوم الخميس الماضي، تقليص ساعات حظر التجوال الوقائي.