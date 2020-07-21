العراق يعلن شفاء 2114 حالة وتشخيص 2466 اصابة جديدة بكورونا

اعلنت وزارة الصحة والبيئة يوم الثلاثاء تماثل أكثر من 2000 مصاب بكورونا للشفاء فيما شخصت 2466 حالة جديدة بالمرض خلال الساعات الـ24 الماضية في عموم البلاد.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه تم فحص ( 16280) نموذجا في المختبرات المختصة في العراق كافة لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 825802 )

واضاف البيان ان وزارة الصحة والبيئة سجلت هذا اليوم ( 2114) حالة شفاء في العراق موزعة كالاتي: بغداد / الرصافة 303، بغداد / الكرخ 376، مدينة الطب 130، النجف 249، السليمانية 37 ، أربيل 61 ، دهوك 8 ، كربلاء 110، كركوك 122 ، ديالى 102، واسط 94 ، البصرة 98، ميسان 85، بابل 88 ، الديوانية 121 ، ذي قار 45 ، الأنبار 13 ، المثنى 25 ، نينوى 12، صلاح الدين 35 .

ونوه البيان الى ان الأصابات الجديدة لهذا اليوم : 2466 حالة، وكما يأتي: بغداد الرصافة 356، بغداد الكرخ 320 ، مدينة الطب 30 ، النجف 283، السليمانية 94 ، أربيل 162 ، دهوك 2 ، كربلاء 187 ، كركوك 129 ، ديالى 82، واسط 159، البصرة 134، ميسان 54 ، بابل 126 ، الديوانية 43 ، ذي قار 57، الأنبار 21، المثنى 104، نينوى 37 ، صلاح الدين 86 .

واما الوفيات فقد قالت الوزارة انها سجلت 81 حالة وكما يأتي: بغداد الرصافة 9، بغداد الكرخ 9، مدينة الطب 3، النجف 3 ، السليمانية 5، أربيل 2 ، كربلاء 7، كركوك 7، ديالى 4 ، واسط 4 ، البصرة 10، ميسان 2، بابل 3 ، الديوانية 6، ذي قار 2 ، الأنبار 1 ، المثنى 2، نينوى 1، صلاح الدين 1 .

وتابع البيان ان مجموع الشفاء منذ تفشي الجائحة والى الان بلغت 64950 ( نسبة الشفاء 66.8 %) ، مجموع الأصابات : 97159، الراقدين الكلي: 28259 ، الراقدين في العناية المركزة: 428، مجموع الوفيات: 3950.