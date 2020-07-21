النزاهة تضبط أوليات جسر المشرح في ميسان

كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الثلاثاء، عن ضبطها الأوليَّات الخاصَّة بمشروع إنشاء جسر المشرَّح في محافظة ميسان، مُبيِّنةً وجود مُخالفاتٍ وتلكؤ في تنفيذه.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي تمَّت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفصحت عن “تمكُّن ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة من ضبط الأوليَّـات الخاصَّة بمشروع إنشاء جسر المشرَّح البالغة قيمته (920,000,000) مليون دينارٍ”، مُوضحةً أنَّ “العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط الفحوصات المختبريَّـة والتوقفات في المشروع وكلِّ ما يتعلق بالقضيَّـة”.

وتابعت الدائرة إنَّ “تحرياتها قادت إلى وجود شبهات مُخالفاتٍ وتلكؤ في تنفيذ المشروع المُحال إلى إحدى شركات المقاولات، فضلاً عن تجاوز المُدَّة القانونيَّة للإنجاز”، لافتةً إلى أنَّ “المشروع يقع ضمن العقود الخاصَّة بالمنافع الاجتماعيَّـة التي تنفذها شركة نفط ميسان”.

ونوَّهت أنَّ “ملاكات المكتب نظَّمت محضر ضبط أصولياً بالمبرزات والأوراق التحقيقيَّة، وعرضه على المحكمة المُختصَّة؛ بغية اتِّخاذ القرارات المُناسبة”.