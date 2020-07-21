بارزاني يعلن تسريع خطوات تحويل قضاء زاخو لإدارة مستقلة

اكد رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني خلال زيارته الى قضاء زاخو بمحافظة دهوك، اليوم الثلاثاء، ان حكومته تعمل على تسريع الخطوات الخاصة بتحويل زاخو الى ادارة مستقلة.

وقرر رئيس حكومة الاقليم خلال الزيارة ولقائه المسؤولين الحكوميين المحليين في المنطقة، تنفيذ العديد من المشاريع الخدمية في حدود قضاء زاخو وفقا للامكانيات المالية لحكومة الاقليم.

وقال بارزاني إن حكومته تعمل على تسريع خطوات تحويل قضاء زاخو لإدارة مستقلة.

وأشار الى الاهمية والدور التاريخي والثوري لمدينة زاخو وحدود المنطقة بصورة عامة والتضحيات التي قدموها خلال الحركة التحررية لشعب كوردستان.

وأردف بارزاني بالقول، إن “مدينة زاخو جنبا الى جنب باقي المناطق الاخرى في كوردستان تستحق خدمات اكبر وان الحكومة ستقدم كل ما استطاعتها لخدمة المنطقة”.