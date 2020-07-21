رئيسا الجمهوريَّة والوزراء يطمئنّان على صحَّة أمير الكويت

اطمأن رئيسا الجمهورية برهم صالح ومجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، في اتصالين هاتفيين، مع ولي العهد الكويتي سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر المبارك الصباح، على صحة أمير دولة الكويت سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، معربين عن تمنياتهما لأمير الكويت بموفور الصحة والسلامة الدائمة. وكان وزير شؤون الديوان الأميري علي جراح الصباح أعلن، أمس الأول السبت، إدخال أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح إلى المستشفى من أجل إجراء فحوصات طبية له.

وأفاد بيان رئاسي بأن صالح “أجرى اتصالاً هاتفياً مع ولي العهد الكويتي سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر المبارك الصباح، للاطمئنان على صحة أمير دولة الكويت سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر {الصباح»، معرباً عن «أمنياته لأمير الكويت بموفور الصحة والسلامة الدائمة، وللشعب الكويتي بدوام الازدهار

والتقدم».

بدوره عبّر ولي العهد عن «بالغ شكره وتقديره لرئيس الجمهورية على ما أبداه من طيب المشاعر وصادق الدعاء»، متمنياً له «موفور الصحة والعافية وللشعب العراقي الرفاهية

والاستقرار». كما أجرى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بحسب بيان لمكتبه الإعلامي تلقته “الصباح”، «اتصالَين هاتفيين مع كل من ولي عهد دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، ورئيس مجلس الوزراء، الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح للاطمئنان على صحة أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد جابر الصباح بعد دخوله المستشفى».

وأعرب الكاظمي عن «أمنياته بموفور السلامة لأمير دولة الكويت»، داعيا المولى القدير أن «يمنّ عليه بالصحة والعافية».

من جهته، عبّر ولي العهد الكويتي عن «شكره وتقديره لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، شاكراً له دعواته الصادقة ومشاعره النبيلة وحرصه على إدامة العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين».

كما قدّم الكاظمي، خلال اتصاله الهاتفي، تعازيه ومواساته الى أمير دولة الكويت والشعب الكويتي بوفاة الشيخ ناصر الحمود الجابر الصباح، رحمه الله، سائلا المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، ويدخله فسيح جناته، وأن يلهم أسرته جميل الصبر والسلوان.

وفي السياق أجرى رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اتصالاً هاتفياً مع أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، للاطمئنان على صحة سموه، إثر العارض الصحي الذي تعرض له، وتعافى منه.

وأعرب المالكي، وفقاً لبيان مكتبه الاعلامي، عن “تمنياته لأمير دولة الكويت بموفور الصحة والعافية، وللشعب الكويتي بالتقدم والازدهار”.