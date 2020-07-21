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رئيس الوزراء يؤكِّد دعمه لعمل شبكة الإعلام العراقي

رئيس الوزراء يؤكِّد دعمه لعمل شبكة الإعلام العراقي

أكّد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي دعم الحكومة للاعلام الحر والمستقل في العراق، بوصفه اداة لبناء الدولة، مبينا دعمه لعمل شبكة الإعلام العراقي، وخيارات مجلس الأمناء.
وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء ان “الكاظمي استقبل أمس رئيس وأعضاء مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي، والإعلامي الدكتور نبيل جاسم”. وأكد الكاظمي، خلال اللقاء، دعم الحكومة للإعلام الحر والمستقل في العراق، بوصفه أداة لبناء الدولة وترسيخ ثوابتها الوطنية، مشددا على ضرورة تحصين شبكة الإعلام العراقي من التأثيرات والضغوطات السياسية، لتبقى منصة إعلامية حرة في صناعة رأي عام يؤمن بوحدة العراق وبتكامل الدولة وأسسها.
وجدد رئيس الوزراء دعمه لعمل شبكة الإعلام العراقي، وخيارات مجلس الأمناء، داعيا أعضاء المجلس والدكتور نبيل جاسم الى تقديم ورقة عمل إصلاحية بشأن تطوير عمل شبكة الإعلام، بما يمكّنها من أداء دورها المحوري والقيام بمهامها على الوجه الأمثل.
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