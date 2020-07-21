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عالية نصيف تحذر من قيام مسؤول في منفذ زرباطية الحدودي بالاستحواذ على قناني الأوكسجين الخاصة ببغداد

حذر المكتب الإعلامي للنائبة عالية نصيف من قيام مسؤول في منفذ زرباطية الحدودي بالاستحواذ على قناني الأوكسجين الخاصة ببغداد بالتواطؤ مع أشخاص في المحافظة .

وذكر المكتب الإعلامي في بيان اليوم :” ان هناك شكاوى وردت إلينا حول قيام مسؤول في منفذ زرباطية الحدودي بالاستحواذ على قناني الأوكسجين الخاصة ببغداد، بالتواطؤ مع أشخاص في المحافظة، علماً بأن القناني هي تبرعات من مستثمرين عراقيين وليست من الدولة ولا من جيب المسؤول الذي استولى عليها “.

وطالب المكتب الإعلامي للنائبة عالية نصيف الجهات المعنية بالتدخل واستعادة القناني، فهي في النهاية ستعطى لأناس مرضى وقد تساهم في إنقاذ حياتهم، ولا مجال للتلاعب بها من قبل أية جهة .

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