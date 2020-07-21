عالية نصيف تكشف عن فضيحة شركة (متكا اوفر سيز) التي أحيل إليها مشروع محطة الانبار المركبة / الحلقة الثالثة من سلسلة (أخطبوط الفساد في وزارة الكهرباء)

كشفت النائبة عالية نصيف عن الحلقة الثالثة من سلسلة فساد (عراب صفقات الفساد في وزارة الكهرباء) الذي تسبب في دمار قطاع الكهرباء طيلة السنوات الماضية، متحدثة عن فضيحة شركة (متكا اوفر سيز) التي أسسوها في اليونان وأحيل إليها مشروع محطة الانبار المركبة بمبلغ مليار وخمسين مليون دولار.

وقالت في بيان اليوم :” ان (عراب صفقات الفساد في وزارة الكهرباء) هو المخطط لإحالة محطة الأنبار المركبة، برفقة رجل الأعمال (ع) إلى شركة اسمها (متكا اوفر سيز) وإسمها يشابه اسم شركة متكا العملاقة اليونانية، وبعد الإحالة باعوا العقد الى شركة (سيكو ٣) الصينية بفارق مبلغ ٣٥٠ مليون دولار، وبالإمكان التحقق من صحة المعلومات من خلال طلب سمات الدخول الى العراق والتأشيرات للخبراء والعمالة التي دخلت في البداية، وكلهم صينيون ولا يوجد أي يوناني “.

وبينت نصيف :” أن أفراد عصابة (عراب الصفقات) عندما تأكدوا من استحالة إكمال المشروع بهذا المبلغ اكتفوا بتجهيز المواد، أي أن الشركة الصينية قامت فقط بتصريف موادها للعراق، والفاسدون استلموا عمولاتهم، دون انجاز شيء “.

وناشدت نصيف رئيس الوزراء والجهات الرقابية والأمنية بمنع هذا الفاسد من الهرب إلى الخارج، وإحالته إلى القضاء والحجز على أمواله التي جمعها من الفساد والسرقات والتي تعادل ميزانية دولة ، مضيفة :” كان لنا لقاء يوم أمس مع هيئة النزاهة وهناك استعداد كامل من قبل الهيئة للتعاون والتنسيق وفق البيانات والأدلة التي نشرناها وقدمناها “.