في أول نزال له.. عراقي يطيح بمنافسه الكندي في بطولة عالمية للفنون القتالية

حقق لاعب عراقي شاب، الفوز على خصمه الكندي في بطولة عالمية للفنون القتالية المختلطة، حيث أشاد وزير الرياضة عدنان درجال، بما حققه البطل العراقي مبينا انه هدية لكل العراقيين.

وضمن أكبر مسابقة عالمية معتمدة، وفي أول مشاركة عراقية، حقق البطل العراقي الشاب أمير البازي، السبت، 18 تموز 2020، فوزا ثمينا في أول نزال له ببطولة “يو أف سي” بعدما سحق خصمه الكندي جوردون خلال آخر ثواني الجولة الأولى بحركة إخضاع جعلته يستسلم مباشرة.

وأمير البالغ من العمر 26 سنة ويملك 13 انتصار مقابل هزيمة وحيدة، أكد في تصريحات له بعد المباراة، انه “دخل النزال بروح الحماس العراقي وخرج منه موشحا بعلم العراق، والفوز هو هدية لكل العراقيين”.

من جانبه أثنى وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، على فوز البطل العراقي العالمي امير البازي، الذي تغلب على اللاعب الكندي في النزال الذي جمعهما برياضة الفنون القتالية المختلطة، ضمن اكبر مسابقة عالمية معتمدة ولأول مرة يكون العراق حاضرا في منظمة ( UFC).

وأشاد درجال، في بيان بالانجازات التي يحرزها ابطال العراق بالفنون القتالية في اكثر من ملتقى عالمي بمختلف الالعاب التي اثبتت علو كعب ابناء العراق وتفوقهم في هذه الرياضة.