قطر تقدم مستشفيين متنقلين الى العراق

اعلنت قطر، الاثنين، عن تقديم مستشفيين متنقلين للعراق يُجهّز أحدهما لمحافظة ذي قار والآخر إلى قضاء الفلوجة.

وأبدى رئيس وزراء دولة قطر خالد بن خليفة آل ثاني في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بحسب بيان لمكتب الاخير، “استعداد دولة قطر لدعم جهود العراق الصحية في مكافحة خطر وباء كورونا، من خلال تقديم مستشفيين متنقلين يُجهّز أحدهما لمحافظة ذي قار، والآخر الى قضاء الفلوجة بمحافظة الأنبار”.

وأضاف البيان أنه “جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تطويرها في مختلف المجالات، لاسيما في مجالي التربية والتعليم، فضلا عن تبادل وجهات النظر في عدد من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة ذات الاهتمام المشترك”.