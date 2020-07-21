كتائب حزب الله العراق تتهم الكاظمي باختطاف الناشطة الالمانية في بغداد !

قدم القيادي والمسؤول الامني في ميليشيا كتائب حزب الله، ابو علي العسكري، اليوم الثلاثاء، رواية جديدة بشأن اختطاف الناشطة الالمانية ومديرة القسم الثقافي في معهد جوته الالمانية “هيلا ميوس”.

واتهم العسكري رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي باختطاف هيلا، معتبرا انها محاولة لتأليب الرأي العام ضد “ابناء العراق الغيارى”، في اشارة منه إلى اتهام الفصائل الميليشياوية بخطفها.

من جهتها، افادت مصادر أمنية عراقية، اليوم إن قوات تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية الأخرى بدأت بشكل عاجل عمليات بحث في محيط المناطق القريبة التي خطفت فيها مديرة القسم الثقافي في معهد جوته الألماني في بغداد هيلا ميوس.

مبينةً، ان مسلحين مجهولين اختطفوا في ساعة متأخرة من ليل الإثنين/ الثلاثاء المواطنة الالمانية .

وأضافت ، إن “مسلحين مجهولين يستقلون عربتين اختطفوا مديرة القسم الثقافي في معهد جوته الألماني في بغداد، هيلا ميوس، بالقرب من موقع عملها في شارع أبو نواس وسط بغداد”.