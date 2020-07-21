لجنة برلمانية تدعو لـ”تخليد” وفاة سلطان هاشم “يوم ادخل الفرحة” مثل اعدام صدام

دعت لجنة “الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين” في البرلمان العراقي يوم الثلاثاء الى تخليد ذكرى وفاة وزير الدفاع الاسبق سلطان هاشم وجعلها مثل اعدام رئيس النظام السابق صدام حسين لما “ادخلته من الفرحة” على ضحايا الذي سقطوا على ايديهم من الشعب العراقي.

وقال رئيس اللجنة عبدالاله النائلي في بيان اليوم ان “الجرائم البشعة التي ارتكبها هاشم ضد العراقيين ومنها جرائم الانفال ( سيئة الصيت ) وغيرها من الجرائم التي لاتعد ولاتحصى لفئة مجرمة حكمت العراق بالحديد والنار وارتكبت جرائم بشعة يندى لها جبين الانسانية ، وهي جرائم دولية خطيرة وجرائم ضد الإنسانية لا يختلف على بشاعتها اثنان من العراقيين المنصفين”.

واعتبر النائلي يوم وفاة “هاشم يوما تاريخيا”، قائلا “لابد أن يخلد مثل يوم إعدام رأس البعث في 29/12/2006، لكونه طوى صفحة سوداء من صفحات البعث وأدخل الكثير من الفرحة في قلوب جميع ضحايا البعث وفي مقدمتهم ذوو الشهداء وضحايا المقابر الجماعية وضحايا جرائم الانفال الذين أذاقهم ألوان الاضطهاد والحرمان والعذابات التي لا تمحى من ذاكرة الإنسانية وذاكرة العراقيين لهولها وبشاعتها”.

واعرب رئيس اللجنة عن استغرابه “من بعض الاصوات المتباكية والمعزية على وفاة المجرم سلطان هاشم حيث يعد خرقا للخلق الانساني والوطني وبنفس الوقت عدم مراعاة مشاعر الضحايا”.