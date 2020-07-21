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نائب: إيران لم تطلب رسميا من العراق الوساطة مع السعودية وواشنطن

اكد عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية عامر الفايز، ان إيران لم تطلب رسميا من العراق الوساطة مع السعودية وواشنطن.

وقال الفايز في تصريح إن “إيران لم تطلب من العراق بشكل رسمي الوساطة بينها وبين السعودية أو الولايات المتحدة”، مشيرا إلى أن “العراق هو من بادر بهذا التوجه لتجنيب المنطقة الصراعات التي لا تحمد عقباها”.

واضاف أن “العراق يسعى لتأكيد دوره المتوازن في المنطقة”، مشددا على أن “الصراع الإيراني الأمريكي من جهة والسعودي الإيراني والذي ينعكس سلبا على العراق، أيضا تم بحثه خلال زيارة ظريف”.

وأوضح أن “الهدف من زيارة وزير الخارجية الإيراني ل‍بغداد، هو بحث مسألة اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، إذ التقى بقادة أمنيين ومسؤولين عراقيين لبحث هذا الملف”، لافتا الى أن “الزيارة أيضا جاءت أيضا لتوثيق التعاون الاقتصادي والثقافي بين العراق وإيران”.

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