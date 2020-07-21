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وزير الدفاع العراقي يبحث مع السفير المصري في بغداد العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين

القاهرة – ابراهيم محمد شريف

بحث وزير الدفاع العراقي جمعة عناد مع السفير المصري في بغداد علاء الدين عبد المنعم العلاقات الثنائيةبين البلدين الشقيقين العراق ومصر

وذكر بيان لوزارة الدفاع العرافية ان وزير الدفاع جمعة عناد سعدون استقبل بمكتبه في مقر الوزارة اليوم الاحد التاسع عشر من يوليو 2020 م الجاري سفير جمهورية مصر العربية في بغداد علاء الدين عبد المنعم محمد موسى، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها.

وفي ذات السياق وفي اطار تعزيز العلاقات العراقية مع الدول العربية وصل وفد حكومي برئاسة وزير المالية علي عبد الامير علاوي الى الرياض اليوم الاحد التاسع عشر من يوليو 2020 م الجاري قبل زيارة رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لعقد مباحثات مع الجانب السعودي المقررة يوم غد الاثنين .

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