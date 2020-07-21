وزير النقل : تنفيذ مشروع وقائي من أجل سلامة المسافرين

وزير النقل لـ {الصباح»: تنفيذ مشروع وقائي من أجل سلامة المسافرين

تنفذُ وزارة النقل مشروعا وقائيا بالتزامن مع استئناف الرحلات الجوية في الـ23 من تموز الحالي من اجل سلامة المسافرين في مطارات البلاد .

وقال وزير النقل الكابتن ناصر حسين بندر لـ»الصباح»: ان «وزارته تنفذ مشروعاً وقائياً خاصاً بتفتيش المسافرين والحقائب الخاصة بهم بالتزامن مع استئناف حركة الرحلات الجوية عبر مطارات البلاد في الـ 23 من تموز الحالي بحسب قرارات خلية الازمة»، منبها على انها «تسعى للعمل به من اجل ضمان سلامة المسافرين من والى البلاد»، منوها بان «اعادة فتح المطارات والحركة الجوية للرحلات خطوة جيدة لاعادة حركة النقل والسفر دولياً»، مضيفا انها ستعود لكن على خلاف ما كانت عليه بالسابق من حيث عدد الرحلات والمسافرين بسبب

جائحة كورونا .

واشار الى ان الوزارة اعدت ضوابط خاصة ستتبعها عند استئناف الرحلات الجوية للسيطرة والوقاية، مبينا ان الوزارة كانت تسجل 75 رحلة تتضمن ما يقارب اربعة الاف مسافر يومياً عبر الاجواء العراقية، لافتا الى متابعة «الوزارة للدول التي تأثرت حركة السفر والطيران الخاص فيها بسبب جائحة كورونا والتي اعلنت افلاسها بسبب جمود حركة السفر مما يشكل مؤشراً على قلة عدد الرحلات والمسافرين التي سيتم تسييرها عبر المطارات الدولية في اغلب الدول التي استأنفت حركة الطيران والسفر فيها»، مؤكدا انه سيتم فتح الرحلات مع الدول التي استأنفت رحلاتها الجوية

وهي مصر وتركيا .