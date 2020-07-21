وفد من ENKS يجتمع بممثلة الخارجية الأمريكية وقائد ‹قسد› في الحسكة

أكد مصدر كوردي سوري مطلع، اليوم الاثنين، أن وفداً من المجلس الوطني الكوردي في سوريا ENKS اجتمع مع ممثلة وزارة الخارجية الأمريكية، والقائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، في غربي كوردستان (كوردستان سوريا).

وقال المصدر ، إن «وفداً من ENKS اجتمع مع ممثلة وزارة الخارجية الأمريكية زهرة بيللي والقائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي في قاعدة التحالف الدولي بريف الحسكة».

وأضاف المصدر، أنه «تمت مناقشة ترتيب برنامج المرحلة الثانية للمفاوضات مع أحزاب الوحدة الوطنية الكوردية (أكبرها PYD)».

وكان فادي مرعي عضو الأمانة العامة لـ ENKS، قال في حديث يوم أمس الأحد، إن «المفاوضات الكوردية الكوردية لم تبدأ بعد، والطرفان الكورديان ينتظران الجانب الراعي، ومن المزمع أن تبدأ قريباً» ، مؤكدا أن «المفاوضات لم تتوقف ولكن الجهة الراعية (أمريكا) لم تنته بعد من التحضير للمرحلة الثانية».

وأكد القيادي الكوردي، أنه «سوف تناقش بنود اتفاقية دهوك 2014 التي تعتبر الأساس لمواصلة المفاوضات الجارية بيننا بهدف الوصول إلى التوقيع على اتفاقية شاملة في الجوانب الإدارية والاقتصادية والعسكرية».