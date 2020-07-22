أقوى موجة حر منذ سنوات تضرب العراق .. درجات الحرارة قد تصل إلى 53

يسجل طقس العراق موجة حر شديد، وصفت بكونها الاقوى منذ سنوات، بسبب تأثير المرتفع العلوي شبه المداري وسكون الرياح.

وتوقع المتنبئ الجوي علي الكربلائي في توضيح (22 تموز 2020) أن “تتأثر البلاد بموجة حر شديدة بسبب تعمق تأثير المرتفع العلوي الشبه المداري بالاضافة لسكون الرياح الذي يسبب الارهاق”.

وأضاف الكربلائي “تبدأ موجة الحر اعتبارا من الجمعة المقبلة ولكن ذروة الموجة ستكون الثلاثاء والاربعاء والخميس الاسبوع المقبل”.

أما درجات الحرارة فإنها حسب المتنبئ الجوي” ستكون ليومين الجمعة والسبت ما بين 45 -48 شمالا، و47 – 51 وسط البلاد والفرات الاوسط، 48 -50 جنوبا، ويومي الاحد والاثنين بين 48-51 وسط وجنوب البلاد ، و 45 -49 شمالا”.

وتابع الكربلائي أن “التأثير الشديد يبدأ من الثلاثاء لتسجل الشمال بين 46-49، الوسط بين 50-52 ،الجنوب بين 51-53”. مشيرا إلى “انخفاضها قليلا يوم الاربعاء لتكون ما بين46-48 شمال العراق، الوسط بين 48-51، الجنوب بين 51-53”.

وبشأن حركة الرياح قال الراصد الجوي إنها “تبدأ بالتحول الى الاتجاه الجنوبي الشرقي وتكون خفيفة السرعة رطبة وتتحول من يوم الخميس المقبل وستزيد بشكل كبير من الارهاق والعشور بالحر “.

وأضاف “تعود الى الاتجاه الشمالي الغربي من الثلاثاء والاربعاء بهبات كبيرة جدا جدا تصل الى 95km في الساعة وسيقلل من الشعور بالحرارة بالرغم من ان هذين اليومين ذروة الموجة الحارة لكن سيكون الشعور اكثر بالحرارة خلال ايام السبت والاحد والاثنين نعم ستسجل درجات اقل من الثلاثاء والاربعاء ولكن سبب سكون الرياح ستكون اكثر حرارة وارهاق”.

وأكد على ضرورة “عدم التعرض لاشعة الشمس خلال الايام المذكورة”.

من جهته قال المتنبئ الجوي حسين الأسدي في تدوينة إن “موجة حارة قوية تبدأ بداية الأسبوع المقبل ستبقى جاثمة فوق البلاد حتى نهاية الشهر وبالرغم من إرتفاع الحرارة الان والتي وصلت إلى 50° درجة مئوية الى أن التوقعات تشير إلى تجاوزها وربما تصل الى 53° درجة مئوية في الجنوب وتصل إلى 50° درجة مئوية في مناطق الوسط ونهاية الأربعين في مناطق الشمال والمنطقة الغربية لتعود درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية مطلع الشهر القادم”.

وأضاف “تتزامن موجة الحر مع تحول الرياح إلى جنوبية شرقية في مناطق الجنوب بدأ من الليلة والأيام القادمة تليها باقي مناطق البلاد خلال الأيام القادمة ترتفع معها معدلات الرطوبة النسبية خصوصاً البصرة كذلك سكون في حركة الرياح في أغلب المناطق منما تزيد من الشعور بالحرارة”.

ونصح “بالإكثار من شرب السوائل وتجنب اشعة الشمس لفترات طويلة خصوصاً فترة الظهر”.