ألمانيا تشكل فريق أزمة لمتابعة قضية اختطاف مواطنة في بغداد

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، الثلاثاء، تشكيل فريق أزمة لمتابعة قضية المواطنة الألمانية المختطفة في العاصمة بغداد.

وقال وزير الخارجية، هايكو ماس، اليوم (21 تموز 2020) خلال زيارة لليونان إن وزارة الخارجية بدأت النظر في القضية من أجل إيجاد “حل يضمن الشخص المعني وأمنه وسلامته”، دون أن يضيف أي تفاصيل.

يشار إلى ان الوكالة الألمانية، نقلت عن متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، بأن الحكومة الاتحادية لا تدلي بتصريحات “بشكل أساسي عن حالات اختطاف أو أخذ رهائن ألمان في الخارج”.

وبحسب معلومات وردت من دوائر أمنية، فقد اقاد مجهولون المواطنة الألمانية هيلا ميفيس -والتي تعمل في مجال الثقافة والفنون بالعراق- إلى سيارة أمام مكتبها وسط العاصمة بغداد مساء أمس الاثنين.

وجرى حادث الاختطاف في الشارع المفتوح بالقرب من مركز للشرطة، لكن الشرطة لم تتدخل، بحسب ما أفاد شهود عيان.

وبحسب المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، اللواء سعد معن، فقد شكلت الوزارة أيضا طاقما خاصا من خبراء المخابرات والإجرام للتحقيق في القضية.

وقال معن، إن القوات الأمنية لاتزال تبحث عن المواطنة الألمانية المختفية، وأضاف في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الألمانية بأنه و”لغاية الآن، القوات الأمنية لاتزال تبحث عن المواطنة الألمانية التي اختفت الليلة الماضية في أحد شوارع بغداد“.

وكانت صديقة لميفيس أكدت في وقت سابق اليوم، قبل صدور تصريحات وزارة الداخلية، أن مسلحين اختطفوا صديقتها في بغداد.

وقالت ذكرى سرسم من مؤسسة “برج بابل” لوكالة الأنباء الألمانية: “لا نعرف من المختطف. أطلعنا الأجهزة الأمنية” على الأمر، موضحة أنه يتم فحص تسجيلات كاميرات المراقبة.

وحسب اللواء معن، فإن هناك “اهتماما أمنيا وتوجيهات من وزير الداخلية عثمان الغانمي، للقوات الأمنية بمختلف قطاعاتها لتكثيف الجهود للبحث عن المواطنة الألمانية”. وأضاف: “هيلا زميلة عزيزة علينا وتحظى بتقدير واحترام من قبلنا وعملت كثيرا من أجل العراق ومن الواجب علينا البحث عنها والقوات تواصل جهودها منذ الليلة الماضية“.

في المقابل أكدت صديقة المختطفة ذكرى سرسم، أن الإختطاف تم بشكل مفاجئ في حي أبو نواس بوسط بغداد، مضيفة: “اختطاف هيلا يعد كارثة إنسانية… اتصلت بها هاتفيا قبل أسبوع”، كما أشارت إلى أن ميفيس كان لديها علاقات طيبة مع فنانين ومثقفين في العراق، وأنها أسهمت في فعاليات كثيرة هناك منذ عام 2010.

وتابعت أن ميفيس كانت “مستاءة” من مقتل المؤرخ والخبير في مكافحة الإرهاب المعروف عالميا هشام الهاشمي قبل أسبوعين.

وقتل الهاشمي بطلقات نارية بالقرب من مسكنه. وحتى الآن لم يتم الوصول لمرتكب الجريمة. وكان الهاشمي يعد أحد أفضل الخبراء في شؤون الجماعات المتطرفة بالعراق، بحسب موقع دويتشه فيله الألماني.

A.A