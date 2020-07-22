أول تعليق من ألمانيا على اختطاف هيلا في بغداد

علقت الخارجية الألمانية، على اختطاف المواطنة هيلا مويس في العراق على يد مسلحين وسط بغداد.

وقال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، إن “بلاده بدأت النظر في القضية من أجل إيجاد حل يضمن الشخص المعني وأمنه وسلامته”، دون أن يضيف أي تفاصيل.

وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، أن “الحكومة الاتحادية لا تدلي بتصريحات بشكل أساسي عن حالات اختطاف أو أخذ رهائن ألمان في الخارج”، وفقا لهيئة الإذاعة الألمانية “دويتشه فيله”.

واختطفت الناشطة الألمانية الجنسية، ليلة الاثنين، على يد مسلحين مجهولين في وسط العاصمة العراقية بغداد.

وصرح الخبير الأمني والاستراتيجي، فاضل أبو رغيف، عن الجهة المنفذة لعملية الاختطاف والغاية منها، قائلا:ً “إن عمليات الخطف الإجرامية والإرهابية، التي تتم بهكذا صورة عادة يقوم بها ناس تمرسوا بالإرهاب والقتل والإجرام، لذلك هم لا يتركون خلفهم أدلة مادية بينة وواضحة”.