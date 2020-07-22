إيران تسجل أكثر من 2800 إصابة جديدة بكورونا و 219 حالة وفاة

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني، سيما سادات لاري، اليوم الأربعاء، تسجيل 2856 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد،

عدد حالات الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى 14 ألفا و 405 حالات، بعد تسجيل 217 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية سيما سادات لاري اليوم بأن إجمالي عدد الإصابات تجاوز 276 ألفاً، بعد تسجيل 2414 حالة إصابة جديدة.

ولفتت إلى أن 3583 من المصابين في وضع صحي حرج، وأن عدد المتعافين تجاوز 240 ألفاً.

وبعد انخفاض أولي في أعداد الإصابات في منتصف مايو، خففت إيران من التدابير التي كانت فرضتها لمنع انتشار فيروس كورونا وأعادت فتح الاقتصاد مرة أخرى، وهو ما يرى الخبراء أنه أدى إلى زيادة كبيرة في الإصابات لاحقاً.